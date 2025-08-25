Gedik Eğitim Vakfı'ndan İlk Kaynaklı Metal Heykel Yarışması Başvuruları Başladı

Gedik Eğitim Vakfı, ilk kez düzenleyeceği kaynaklı metal heykel yarışması ile üniversite öğrencilerine sanatsal yaratıcılıklarını ve teknik becerilerini sergileme fırsatı sunuyor. Başvurular 8 Eylül'e kadar devam edecek.

Gedik Eğitim Vakfının hazırladığı ve bu yıl ilki gerçekleştirilecek "Kaynaklı Metal Heykel Yarışması" başvuruları başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 1994'ten bu yana eğitim, bilim, teknik ve sanat alanlarında üretimi destekleyen Gedik Eğitim Vakfı, ilk kez "Kaynaklı Metal Heykel Yarışması" düzenliyor.

Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık olacak yarışma, gençlerin hem teknik becerilerini hem de sanatsal yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak tanımayı hedefliyor.

"Birlik" temasıyla düzenlenecek yarışmada, metalin güçlü ve kalıcı doğasının sanatın birleştirici etkisiyle buluşturulması planlanırken, katılımcılar bu temayı kendi yorumlarıyla ele alarak özgün heykel tasarımları ortaya koyacak.

Son başvuru tarihinin 8 Eylül olduğu yarışma, ayrıca genç sanatçıların yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmayı, kaynaklı metal heykel sanatına yeni bir bakış açısı kazandırmayı ve üniversite öğrencilerini farklı disiplinlerde üretime teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker
