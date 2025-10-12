Haberler

Geçim Sıkıntısı Yüzünden Eşini Tüfekle Vurdu

Geçim Sıkıntısı Yüzünden Eşini Tüfekle Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Adıgüzel Aybar, eşi Hasibe Aybar'ı tartışma sırasında tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Aybar'ın ifadesinde geçim sıkıntısı ve borçları nedeniyle tartıştıklarını belirttiği öğrenildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı eşi Hasibe Aybar'ı (34) tüfekle ateş ederek öldüren Adıgüzel Aybar (50), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, geçim sıkıntısı yaşayan çatı ustası, kaynakçı Adıgüzel Aybar, bu nedenle yaşanan tartışmada eşi Hasibe Aybar'a tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan Aybar, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Hasibe Aybar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 çocuk annesi Aybar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Adıgüzel Aybar'ı yakalayıp, gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aybar'ın ifadesinde eşiyle geçim sıkıntısı ve borçları olduğu için tartıştıklarını, bir anda kendine kaybedip, tüfekle ateş edip vurduğunu söylediği öğrenildi. Daha sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Adıgüzel Aybar, tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

Öte yandan eşi tarafından öldürülen Hasibe Aybar'ın cenazesinin Turgutlu'ya gelen yakınları tarafından alınıp, yarın toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı bırakıldı! İsimleri herkesi şaşırttı
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.