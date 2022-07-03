Geçen sene selde yıkılan caminin yerine yapılan yeni cami yine selde yıkıldı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinde suların yıktığı caminin yerine yeniden yapılan cami, 27 Haziran'da yaşanan sel felaketinde yine yıkıldı. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Hasan Baltacı, selin vermiş olduğu maddi zararın geçen sene ile aynı olduğunu söyledi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde geçtiğimiz yıl ağustos ayında meydana gelen selde yıkılan ve aynı yere yeniden yapılmak istenen cami, bu yıl 27 Haziran'da yaşanan selde yine yıkıldı.
Sözcü'nün haberine göre, cami aynı yere Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yapıldı. Caminin inşaat çalışmaları, Kastamonu Valisi Avni Demir tarafından yakından takip ediliyordu.
Bölgede yaşanan sel felaketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getiren CHP Milletvekili Hasan Baltacı, selin vermiş olduğu maddi zararın geçen sene ile aynı olduğunu söyledi. Yağış miktarı geçen sene metrekareye 450 kilogram olduğunu bu yıl ise 159 kilogram olarak açıklandığını belirten Baltacı, "Ama manzara aynı manzara. Sel aynı sel. Taşan dereler aynı dereler. Su basan binalar aynı binalar. Çöken yollar aynı yollar. Yine aynı yerlerde heyelan meydana geldi. Yeni aynı istinat duvarları yıkıldı. Yine aynı ilçelerin Kastamonu merkezle olan bağlantıları kesildi. Yine içme suyu hatları zarar gördü" dedi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos tarihinde meydana gelen selde, dereler taşmış birçok ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. İlçenin Çaykırı Köyünde bulunan cami de selde zarar görmüştü. Sel felaketi Sinop, Bartın, Karabük gibi birçok ili de etkilemişti.