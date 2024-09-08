Gece Görüşlü Helikopterler Yangına Müdahale Ediyor
Bodrum'un Sarnıç Mahallesinde çıkan yangına gece görüşlü helikopterler destek veriyor. Yangınla mücadele eden ekipler sarp arazilere tırmanarak yayılımı önlemeye çalışıyor.
GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER ARALIKSIZ SORTİ YAPIYOR
Bodrum'un Sarnıç Mahallesinde ormanda çıkan yangın 11'inci saatini geride bıraktı. Havanın kararmasının ardından hava unsurları normale dönerken, 2 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi. Kara unsurları alevlerle nefes mücadele içerisine girerken ekipler sarp arazilere tırmanarak yangının yayılımının önüne geçmek için çalışma yürüttü. Yangına müdahale eden 1 orman işçisi dumandan etkilenip, ambulansa alınarak tedavi edildi.
Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),