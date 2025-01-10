Gece Diyarı Oyunu Sanatseverlerle Buluşuyor
Alman yazar Marius von Mayenburg'un kaleme aldığı 'Gece Diyarı' oyunu, 19 Ocak'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek. Prömiyeri 28. İstanbul Tiyatro Festivali'nde gerçekleştirilen eser, geçmişle yüzleşen kardeşlerin hikayesini ele alıyor.
Alman yazar ve dramaturg Marius von Mayenburg'un kaleme aldığı, "Gece Diyarı" oyunu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Siyah-Beyaz ve Renkli Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen oyun, 19 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Platinum Sahnesi'nde izlenebilecek.
Prömiyeri 28. İstanbul Tiyatro Festivali'nde gerçekleşen eserin yapımcılığını Salih Bademci üstleniyor.
Oyunda Çağrı Şensoy, Güneş Sayın, Hüseyin Sevimli, İmer Özgün Bademci ve Yağmur Kaşifoğlu rol alıyor.
Michael Önder yönetmenliğinde sahnelenen eser, babalarından kalan evde Adolf Hitler imzalı bir resim bulan kardeşlerin geçmişleri ve gelecekleri üzerine kendilerini sorgulamalarını işliyor.
Eserin sahne tasarımını Cemre Bulak, ışık tasarımını Önder Arık, kostüm tasarımını ise Naz Özturna hazırladı.