Gebze'de Trafik Kazası: D-100 Kara Yolunda Aksama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik aksadı. Kazada yaralanan olmadı, ancak römorkun devrilmesi ve yola saçılan demirlerin temizlenmesi trafiği olumsuz etkiledi.

B.S. idaresindeki üzerinde çadır iskeleti bulunan römork bağlı 34 TY 4489 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptı.

Kazada, otomobile bağlı bulanan römork devrildi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin ve römorktan yola saçılan demirlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
