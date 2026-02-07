Haberler

Kocaeli'de "tehdit" ve "yağma" suçlarına ilişkin 10 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tehdit ve yağma suçlarına karıştığı iddia edilen 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. Müşteki K.T'nin alıkonulması ve banka hesabından para aktarımıyla ilgili yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan zanlılardan bazıları serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "tehdit" ve "yağma" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, müşteki O.A'nın tehdit edilmesi, müşteki K.T'nin ise kaçırılarak alıkonulmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

Darp sonucu Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırılan K.T'nin 12 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildikten sonra alıkonulmaya devam edildiği ve annesi F.T'nin banka hesabından şüphelilerin hesabına 487 bin lira aktarılmak suretiyle yağma yapıldığı belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 19 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 14'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çanakkale'de baraj doldu, belediyeden taşkın için uyarı geldi

Kuraklıktan korkarken şimdi de taşkın riski!
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık

Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Çanakkale'de baraj doldu, belediyeden taşkın için uyarı geldi

Kuraklıktan korkarken şimdi de taşkın riski!
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı

İkisini de dünya tanıyor! Gizli aşk deşifre oldu
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan