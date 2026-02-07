Kocaeli'de "tehdit" ve "yağma" suçlarına ilişkin 10 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "tehdit" ve "yağma" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, müşteki O.A'nın tehdit edilmesi, müşteki K.T'nin ise kaçırılarak alıkonulmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

Darp sonucu Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırılan K.T'nin 12 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildikten sonra alıkonulmaya devam edildiği ve annesi F.T'nin banka hesabından şüphelilerin hesabına 487 bin lira aktarılmak suretiyle yağma yapıldığı belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 19 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 14'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.