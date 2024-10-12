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Gebze'de Sokak Hayvanları İçin Suç Duyurusu

Gebze'de Sokak Hayvanları İçin Suç Duyurusu
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Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntüler üzerine şarkıcılar ve vatandaşlar toplanarak suç duyurusunda bulundu. Katılımcılar, polisin güvenlik nezaretinde adliyeye yürüdü.

Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Güzeller Mahallesi'ndeki Gebze Belediyesi önünde toplanan, aralarında şarkıcılar Seren Serengil ve Hande Yener'in de bulunduğu bir grup, çeşitli sloganlar attı.

Grup daha sonra Issıkgöl Caddesi üzerinden polisin güvenlik nezaretinde Gebze Adalet Sarayı'na yürüdü.

Burada aralarında imza toplayan gruptakiler, temsilcileri vasıtasıyla Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına görüntülere ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gruptakilerin suç duyurusunun ardından Gaziler Mahallesi'ndeki bir barınağa gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Gebze Belediyesi Gebze

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