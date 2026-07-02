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Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 17 yaşındaki Beratcan Başboğa hastanede kurtarılamadı. Olayda 2 kişi daha yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Beratcan Başboğa (17) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Y.B. (20) ve yoldan geçerken vurulduğu değerlendirilen M.K.'nin (45) ise tedavileri sürüyor. Kavgaya karışan ve polis tarafından gözaltına alınan E.K., S.K., F.K. ve Ö.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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