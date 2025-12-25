Gebze'de ortaokullar arası münazara yarışması düzenlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında münazara yarışması yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya 58 ortaokul katıldı.

Gebze Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın finaline Mimar Sinan ile Zübeyde Hanım ortaokulu öğrencileri kaldı.

Yapılan münazara sonucunda yarışmayı Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri kazandı. Birinci olan öğrencilere gram altın, ikinci olanlara da yarım gram altın hediye edildi.

Yarışmada konuşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilerin öz güven ortaya koymasının önemli olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ise yarışmada kaybeden olmadığını bildirdi.