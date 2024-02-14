Gebze'de Market Denetimi: Sağlığı Tehdit Eden Gıdalar Tespit Edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekipleri marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri rutin denetimlerin dışında, vatandaşların 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla ilettiği ihbarları da değerlendiriyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı Gebze Grup Amirliği ekipleri, ilçede hizmet veren marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde halk sağlığını tehdit eden, son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürünü tespit edildi.

Öte yandan ambalajının etrafı kurtlanmış süt ürünü tespit eden ekipler, ilgili market hakkında tutanak tuttu.