Gebze'de ilkokul öğrencilerinin küpeleri çalındı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ayşe Sıdıka Alişan İlkokulu'nda öğrencilerin küpelerinin çalınması iddiası üzerine yürütülen soruşturmada 1 zanlı gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ilkokulda öğrencilerin küpelerinin çalınmasına ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Ayşe Sıdıka Alişan İlkokulu'na giren bir kişinin öğrencilere çıkartma yapıştıracağını söyleyerek yaklaştığı ve küpeleri çaldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Okul ve çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, A.A'yı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA