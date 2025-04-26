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Gebze'de Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Gebze'de Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, İ.Ç. idaresindeki 34 EZB 074 plakalı hafif ticari araç, A.S. yönetimindeki 41 ACC 052 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, otomobilin, hafif ticari aracın çarpmasının ardından yayaların olduğu alana savrulduğu, bir kişi ile yanındaki çocuğun yol kenarında park halindeki otomobil ve bina arasında oluşan boşluğa kaçarak son anda kurtulduğu görülüyor. Görüntülerde, hafif ticari aracın yolun diğer tarafında bir bisiklete çarpması da yer alıyor.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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