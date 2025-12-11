Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında bir işçi hafif yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pelitli Mahallesi Pelitli Yolu'ndaki deponun ofis kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alevlere müdahale etmeye çalışan işçilerden N.T. kolundan hafif yaralandı. Yaralı işçi sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel