Gebze'de Çöken Binanın Çevresindeki 12 Bina Boşaltıldı

Gebze'de Çöken Binanın Çevresindeki 12 Bina Boşaltıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın ardından çevresindeki 12 bina boşaltıldı. Eşya almak isteyen aileler güvenlik gözetiminde bölgeye alındı. Çöken binanın altında kalan 18 yaşındaki Dilara Bilir'in sağlık durumu iyi, ancak ameliyat olacak.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın ardından çevrede tedbir amaçlı boşaltılan 12 binada oturanlar ve iş yeri olanlar, özel izinle eşyalarını aldı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken binanın enkazının çevresinde boşaltılan binalarda oturan 45 aile ve iş yerleri bulunanlara Gebze Belediyesi tarafından 14.00-16.00 saatlerinde eşyalarını alabileceklerine ilişkin bilgilendirme mesajı gönderildi.

Kendi imkanları ve belediyenin araçlarıyla alana gelen aileler, emniyet ve zabıta ekiplerinin gözetiminde kimlik kontrolüyle güvenlikli alandan bölgeye alındı. Eşyalarını koli ve poşetlerle toplayanlar, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

Ailelerin evlerine kesin dönüşleri için ise pazartesi günü bilgilendirme yapılacak.

Öte yandan enkazın altından sağ kurtarılan ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden 18 yaşındaki Dilara Bilir'in sağlık durumunun iyi olduğu, sağ kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınacağı öğrenildi.

Olay

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
