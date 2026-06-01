Kocaeli'de bisiklet tutkunu Eyüp Efe anısına pedal çevirdiler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir grup bisiklet tutkunu, 1,5 yıl önce 12 yaşında hayatını kaybeden Eyüp Efe Özuygur'u doğum gününde bisiklet turuyla andı.

Gebze Belediyesi ile Tempo Atletizm Spor Kulübü iş birliğiyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, 7. kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Eyüp Efe'nin annesi Leyla Özuygur ile yakınları, arkadaşları ve bisikletçiler katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra Gebze Belediyesi Spor Müdürü Hacı Key tarafından anne Leyla Özuygur'a çiçek verildi.

Leyla Özuygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bisiklet tutkunu olduğunu belirterek, "Bugün doğum günüydü. 13 yaşına girecekti. Efe'mi unutmadıkları ve beni yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bisikletçiler, ilçe merkezinde tur attı.