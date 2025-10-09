Haberler

Gebze'de Beton Korkuluk Düşmesi Sonucu Çocuk Yaralandı

Gebze'de Beton Korkuluk Düşmesi Sonucu Çocuk Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin balkonundan düşen beton korkuluk, 14 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğu yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üzerine beton korkuluk düşen çocuk yaralandı.

Barış Mahallesi 1856. Sokak'ta bir evin balkonundaki beton korkuluktan parçalar, yabancı uyruklu M.O'nun (14) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
