Kocaeli'de atık plastik deposunda yangın

Kocaeli'de atık plastik deposunda yangın
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde atık plastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, bir saat süren çalışmalarla büyük oranda kontrol altına alındı. Ekipler, söndürme çalışmalarına devam ediyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde atık plastik deposunda yangın çıktı. Ekipler, depodaki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Pelitli Mahallesi 4464 Sokak'taki atık plastik deposunda çıktı. Depodan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca, çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri destek olarak adrese yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin, depodaki söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

