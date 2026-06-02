Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alüminyum fabrikasında kimyasal atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikanın bir bölümü hasar gördü.
Muallimköy Mahallesi Gediz Caddesi'ndeki bir alüminyum fabrikasındaki kimyasal atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın bir bölümünde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Esmer Geçal