Gebze'de abdest alırken düşen kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde abdest aldığı sırada ayağının kayması sonucu düşen kişi başından yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan yaralının Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde abdest aldığı sırada düşen kişi yaralandı.
Ulus Mahallesi 2136. Sokak'ta Muammer A, evinde abdest aldığı sırada ayağının kayması sonucu düşerek başından yaralandı.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.