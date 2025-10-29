Gebze'de 7 Katlı Bina Çöktü: İçeride 5 Kişi Bulunuyor

KOCAELİ VALİSİ: ŞU ANDA BİNADA 5 VATANDAŞIMIZ BULUNUYOR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken 7 katlı bina ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Bölgeye gelen Vali Aktaş, "Bu sabah saatlerinde Gebze ilçesinde 7 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle ilgili bilgi yok. İçeride 1 ailenin olduğu yakınları tarafından da teyit edildi. 5 kişilik aile var. Ekiplerimiz onlara ulaşmaya çalışıyor. Çevre illerden görevlendirilen ekiplerimiz şu anda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda çalışma yapılıyor, çökmeyle ilgili net bilgi yok. İlgili arkadaşlarımız çökmenin sebebini bulmaya çalışıyorlar. Elimizde teyit edilmiş olarak şu anda binada 5 vatandaşımız bulunuyor. Dinleme yapıyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız henüz ulaşmış değil kimseye. Çökme sebebiyle ilgili net bir bilgi yok. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Ailenin 2'nci katta oturduğunu değerlendiriyoruz" dedi.