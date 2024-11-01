Gebze'de 5 Yılda 72 Milyon Metrekare Alana İmar Uygulaması Yapıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 yılda 72 milyon metrekare alana araziye imar uygulaması yapılarak 36 bin 250 hak sahibine tapuları verildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tapu teslim töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 5 yıl boyunca bölgede tapu ve imarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

Büyükgöz, geçmiş yüzyılda Gebze'de imar sorunu çözülen alanların toplamının 65 milyon metrekare olduğunu, son 5 yılda ise 72 milyon metrekarelik bir alanın imar problemini çözdüklerini aktararak, "Muallimköy ve Balçık mahallelerimizdeki 1250 kardeşimiz ise bugün tapusunu alacak. Bugün dağıtacağımız tapularla 600 dönüm daha bu alana eklenecek. " diye konuştu.

Şimdiye kadar 36 bin 250 kişinin tapusuna kavuştuğunu dile getiren Büyükgöz, yıl sonuna kadar köy yerleşik alanlarının da problemlerini çözerek tapularını hak sahiplerine teslim edeceklerini kaydetti.

Büyükgöz, yıl sonunda tapu problemi çözülmüş alanın 78 milyon metrekare olacağını belirterek, şunları söyledi:

"18 kırsal mahallemizin köy yerleşik alan tapularını dağıtacağız. 2025 yılı sonunda Gebze'de imarla alakalı konuşulacak hiçbir şey kalmamış olacak. Geçmiş yüzyılda bu işler hallolmuş olsaydı daha düzenli ve trafiği olmayan bir Gebze karşımızda olurdu. Gebze'nin gelecek yüzyıllık yol haritasının omurgasını oluşturmuş durumdayız. Artık Gebze'de nerede bir yapı yapılacağı belli oldu."

Göreve geldiklerinde 2 mahallede 30 bin kişinin tapusu ve doğal gazının olmadığına işaret eden Büyükgöz, "Göreve geldiğimizde 3 bin 400 parselin tapusu yoktu. Tapuları olmadığı için doğal gaz da verilmemiş. Çok sıkı takiple 3 bin 250 parsel sahibi yaklaşık 27 bin kişi tapularına kavuştu." dedi.

Büyükgöz, konuşmasının ardından kürsüde hak sahiplerine tapularını teslim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, birim müdürleri ve tapu hak sahipleri katıldı.