Haberler

Gebze Belediyeler Birliği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Gebze Belediyeler Birliği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze Belediyeler Birliği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, gazetecilerle bir araya gelerek anma ve kutlama yapıldı. Programda, hayatını kaybeden gazeteciler için dua edildi ve destek mesajları verildi.

Gebze Belediyeler Birliği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığını da yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kentte görev yapan gazetecilerle bir restoranda buluştu.

Programda, hayatını kaybeden basın mensupları için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, bugüne kadar gazetecilerin yanında olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bıyık da tüm gazetecilerin gününü kutlayarak, mesleğini icra ederken vefat eden gazetecileri rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için çalışan basın emekçilerinin gününü tebrik etti, başarılar diledi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Polat da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
CHP'liler Meclis'te 'Emekli' nöbetinde! Özel'den destek geldi

Milletvekilleri Meclis'te nöbette! Tek bir istekleri var
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz