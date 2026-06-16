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Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

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Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında vefat etti. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay taziye mesajı yayımladı.

Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada görevli olarak bulunan Uyumaz (49), rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uyumaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uyumaz için yarın Gebze Adliyesi'nde tören düzenlenecek.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze Cumhuriyet Savcımız Sayın Ayhan Uyumaz'ın bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Adalet teşkilatımıza uzun yıllar emek veren kıymetli savcımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
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