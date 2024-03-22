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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yaşlılara Saygı Haftası'nda yaşlılarla iftar yaptı

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlılarla iftar yaptı.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Büyükgöz, yaşlılarla sohbet edip haftalarını kutladı.

Ramazanda tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulunan Büyükgöz, yaşlılara sağlıklı ve huzur dolu bir ömür geçirmeleri dileğinde bulundu.

Programa, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, yaşlılar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Zinnur Büyükgöz Gebze Yaşam Politika Güncel Haberler

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