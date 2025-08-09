Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan Kalp Krizinden Vefat Etti

KOCAELİ'de, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan (63) toprağa verildi.Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan, dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Arslan'ın yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi yönlendirildi. Arslan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İstanbul Pendik'teki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Arslan, dün doktorların çabalarına rağmen kurtarılmadı. Arslan'ın cenazesi bugün Gebze Belediyesi Hizmet Binasına getirilerek mesai arkadaşlarından helallik alındı. Cenaze daha sonra Gebze Mustafapaşa Camii'ne getirildi. Cenazeye Arslan'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Veysel Tipioğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye çalışanları ve çok sayıda sevenleri katıldı.Cenazede, Dursun Ali Arslan'ın amcası Hüseyin Arslan, tabuta sarılıp ağladı. Başkan yardımcısı Arslan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gebze Pelitli Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. (DHA

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),