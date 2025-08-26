Gebe Köpeği Tüfekle Vuran Şahıs Tutuklandı
Denizli'nin Çal ilçesinde gebe bir köpeği tüfekle vuran A.P. isimli kişi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak tutuklandı. Yaralanan köpek veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, İsmailler Mahallesi'nde dün gebe bir köpeğin tüfekle vurulduğu olaya ilişkin çalışma başlattı.
İncelemeler sonucu olayı gerçekleştiren A.P. yakalandı.
Yaralanan köpek, veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
