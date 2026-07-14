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Gazzeli gençlerden Ömer Halisdemir'e anma

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Gazzeli genç ressamlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ettiği Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i anmak için yıkık bir duvarın üzerine resmini çizdi.

Gazzeli genç ressamlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ettiği Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i anmak için yıkık bir duvarın üzerine resmini çizdi.

Genç ressamlar, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın duvarına Halisdemir'in resmini çizdi.

Gazzeli çocuklar söz konusu duvarın üzerinde Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

Duvarın etrafından toplanan çocuklar 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflar taşıdı.

İsrail saldırılarında ağır hasar görmüş bölgede çadırlara sığınan yerinden edilmiş Filistinli çocuklar ve gençler, kahraman şehidi anmak ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için şehit Ömer Halisdemir'in portresini ve Türk bayrağını çizdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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