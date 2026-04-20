Gazzeli çocuklar, kaldıkları çadırların yakınlarındaki çöp yığınları arasında büyüyor

İsrail'in ağır yıkım ve ablukası nedeniyle en temel hizmetlerin bile kısıtlı olduğu Gazze Şeridi'ndeki yerlerinden edilen binlerce Filistinli, sağlık ve çevre riskiyle çöplüklerin yakınındaki çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in sürdürdüğü işgal ve abluka nedeniyle toplanamayan çöplerin ciddi sağlık ve çevre krizine yol açtığını vurgulayan yetkililer, uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail'in iki yılı aşkın süre yürüttüğü saldırıların Gazze Şeridi'nin her alanında yol açtığı yıkım ve ardından 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen sınır kapılarının kapalı tutularak giriş-çıkışa çok kısıtlı şekilde izin verilmesi, bölgenin yaralarının sarılmasını geciktiriyor.

Yıkılan evlerinin enkazı yakınlarında ya da evlerinin çok uzaklarında kurdukları çadırlarda en temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yaşamaya çalışan Filistinliler, çocuklarını çevre ve sağlık riskleri altında büyütüyor.

İş fırsatı ya da gelir kaynağının olmadığı Gazze'de başta çocuklar olmak üzere Filistinliler, kullanılabilir malzeme veya yiyecek bulmak amacıyla çöp yığınlarının arasında dolaşıyor.

İsrail ayrıca, Gazze'nin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan "Sarı Hat" üzerindeki işgalini de sürdürüyor. Durum böyle olunca Gazze'deki belediyeler, bu bölgede kalan büyük çöp toplama alanlarına erişim sağlayamıyor.

Buna yakıt ve ekipman eksikliği de eklenince, zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırlar arasında biriken ve ciddi sağlık ve çevre sorunlarına yol açan çöplerin toplanmasında büyük sorun yaşanıyor.

"Başka alternatifimiz yok"

Beyt Lahiya beldesinde yaşayan, yerinden edilmiş Filistinli Atta Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çöplüklerin yakınında yaşamak artık Filistinli aileler için dayatılan bir durum haline geldi. Başka alternatif olmadığı için çöplük yakınında yaşamak zorundayız." dedi.

Maruf, ekmek ya da yemek yapabilmek için ateşe ihtiyaç duyduklarını; gaz ve yakıt olmadığı için kağıt, naylon ya da tahta parçaları topladıklarını söyledi.

Bölgede, iş fırsatı ve gelir kaynağının olmadığına işaret eden Maruf, bu durumun risklerine rağmen çöplüklerde çalışmaya zorladığını dile getirdi.

Maruf, başta çocuklar olmak üzere bölgede yaşayanlar arasında kaşıntı gözlemlendiği; bazı hastalıkların yayıldığını vurguladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) 22 Ağustos 2025 tarihli raporunda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Raporda,"Ağustos ortası ile eylül sonu arasında koşulların daha da kötüleşmesi ve kıtlığın Deyr Belah ve Han Yunus'a yayılması bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti.

Çöplerin arasında çocuklar

AA muhabirine konuşan 13 yaşındaki Samir Vedi, "Çöpte arama yaparken bazen yaralanıyoruz, bazen açlıktan bulduğumuz şeyleri yiyoruz." dedi.

Vedi, başka bir alternatifleri olmadığı için bunu yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Filistinli aileler, sağlık ve çevre hizmetlerinin yokluğunda çöp yığınlarının yanında kurulan çadırlarda yaşıyor.

-Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin acıları sürüyor

Yerinden edilen Filistinlilerden Şuruk Abdulal ise çocuklarının çevre koşulları nedeniyle hastalıklardan ve yüksek ateşten muzdarip olduğunu söyledi.

Abdulal, "Her yerde böcekler var ve bazen çocuklar çöplükten yiyecek getiriyor, biz de onu pişirmek zorunda kalıyoruz." dedi.

Barınacak daha güvenli mekanlar sağlanmasını talep eden Abdulal, "Bu çöplüklerden uzak, yaşayabileceğimiz temiz bir yer istiyoruz." ifadesini kullandı. .

Gazze'yi bekleyen sağlık ve çevre felaketi

Katı Atık Yönetimi Ortak Hizmetler Konseyi Başkanı Ahmed es-Sufi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çöplerin sokaklarda birikmesi ve "Sarı Hat" içinde kalan ana çöp toplama alanına götürülememesi nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya olduklarını vurgulamıştı.

Sufi, "Savaşın üzerinden 900 günü aşkın süre geçtikten sonra bugün hala Refah'ın doğusundaki ana çöp toplama alanına ulaşamıyoruz. Bu durum, sağlık ve ekolojik sistemin çökmesi anlamına geliyor. Bu, insan sağlığını doğrudan, çevreyi ise uzun vadeli olarak tehdit eden bir durum." demişti.

Çöplerin, yerinden edilenlerin kaldığı çadırların arasında biriktiğini aktaran Sufi, bunun kemirgen ve böcek popülasyonunda artışa yol açtığına işaret etmişti.