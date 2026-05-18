Filistinli aile, öldü sandığı yakınlarının fotoğrafını görünce şoke oldu

Filistinli Ammar Akkad, İsrail askerlerinin sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla Gazze'de 2,5 yıl önce İsrail bombardımanı sonrası enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini düşündüğü annesi ve kız kardeşinin yaşadığını öğrendi ancak akıbetleriyle ilgili yeni bir bilinmezin içine girdi.

Gazze'de sayısız aile, İsrail ordusunun saldırıları devam ederken alıkonulan ve zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini bilememenin derin acısını yaşıyor.

Bu acı, "mezarı nerede olduğu bilinen" kişilerin yakınlarının yaşadığı acıdan daha derin olabiliyor.

Aileler, yıllarca "Acaba yaşıyor mu, durumu nasıl" diyerek sonu gelmez ve insanı psikolojik olarak yıpratan bir bekleyişin içine giriyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu kesiminde yer alan 5. Cadde bölgesinde yaşayan Ammar el-Akkad ve ailesi de İsrail ordusunun, bölgeyi kapalı askeri bölgeye çevirmesiyle en kötü günlerini yaşamaya başladı.

2,5 yıldır inandıkları "hikaye" bir fotoğrafla değişti

İsrail ordusu Aralık 2023'te ailenin evini kuşattı. Kuşatma öncesinde Ammar, eşi ve kızları Han Yunus'un Mevasi bölgesine göç etti.

Ancak Ammar'ın yaşlı anne-babası ile kız ve erkek kardeşleri göç etmek istemedi.

Ammar'ın babası evin kuşatılması sırasında İsrail askerlerince öldürüldü, 78 yaşındaki annesi Ayşe, 41 yaşındaki kız kardeşi Huda ve erkek kardeşleri Zekeriyya ile İyad'dan ise bir daha haber alamadı.

O günden beri Ammar, annesi ve kardeşlerinin İsrail saldırısında enkaz altında kaldığına ve şehit olduğuna inandı ta ki İsrail askerlerince çekilmiş bir fotoğrafın sosyal medyaya düştüğü 2 ay öncesine kadar.

Bu fotoğrafla birlikte Ammar'ın içinde yeniden bir umut yeşerdi ancak bu umut kahırla karışıktı.

Fotoğrafta yaşlı kadının gözleri bağlı, İsrail askerleri ise gülüyor

Zira söz konusu fotoğrafta İsrail askerleri bir tankın içinde gözleri bağlı haldeki yaşlı kadın ile kızının karşısında gülerken görülüyordu.

Ammar, o günden sonra annesi ve kardeşlerinin akıbetini öğrenmek gibi sonu gelmez bir mücadelenin içine girdi.

"Öldü" derken yaşadıklarını öğrendi

Ammar, 2,5 yıldır annesi ve kardeşlerinin hayatını kaybettiğine kendilerini inandırdıkları hikayenin bir fotoğrafla değiştiğini ve bunun yaralarını deştiğini anlattı.

Eşi ve çocuklarıyla Mevasi'ye göç etmelerinin ardından anne ve babasıyla sadece telefon yoluyla iletişim kurabildiklerini söyleyen Ammar, İsrail askerlerinin evi kuşatmasının ardından iletişimin tamamen koptuğunu ifade etti.

Babasının kuşatma sırasında İsrail askerlerince öldürüldüğünü belirten Ammar, diğer aile fertleri için ise şunları söyledi:

"Biz onların enkaz altında kalıp öldüklerini zannediyorduk. Bu fotoğraf ortaya çıkınca yaşadıklarını anladık, içimize yeniden bir umut doğdu."

Erkek kardeşi İyad'ın hapiste olduğunu öğrendiklerini söyleyen Ammar, diğer kardeşi Zekeriyya'nın ise yaşayıp yaşamadığını bilmediklerini ifade etti.

Ammar, ilgili kurumlardan kayıp aile bireylerinin hayatta olup olmadıklarının ve akıbetlerinin netleştirilmesini talep etti.

Umudu, hüznü ve aşağılanmayı aynı anda yaşadılar

Ammar'ın eşi Hanin el-Akkad da, kayınpederinin İsrail keskin nişancıları tarafından öldürüldüğünü başından beri bildiklerini, ancak "öldü" sandıkları kayınvalidesi, görümcesi ve kayınlarıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgilerle birlikte olayların seyrinin ve "hikayenin" yeniden şekillendiğini ifade etti.

İsrail ordusunun bölgeyi ablukaya almasından sonra aile fertleriyle iletişimleri kesilince Kızılhaç'tan yardım istediklerini aktaran Hanin, "Kızılhaç'ın, 5. Cadde'nin kapalı askeri bölge olduğunu ve oraya yaklaşamayacaklarını söylediğini" aktardı.

Ateşkes olduğunda serbest bırakılanlar aracılığıyla İyad'ın hapiste olduğunu öğrendiklerini ifade eden Hanin, "Biz onun da şehit olduğunu düşünüyorduk. Bundan sonra diğer aile bireylerinin de yaşıyor olabileceğini düşündük." dedi.

Hanin, daha sonra hapishanedeki kaynı İyad'dan da, İsrail keskin nişancılarının, diğer kaynı Zekeriyya'yı öldürdüğünü öğrendiklerini aktardı.

Son olarak 2 ay önce "bir tank içinde İsrail askerlerinin kayınvalidesi ve görümcesiyle çekilmiş fotoğraflarını" gördüklerini anlatan Hanin, şöyle konuştu:

"Bu fotoğraf ortaya çıkınca şaşırdık çünkü ölmüş olduklarını düşünüyorduk. Şimdi yaşıyor olabilirlerdi. Askerlerin bu yaşlı insanlarla selfi çektiğini görünce çok üzüldük. Acziyet hissettik. Akıbetlerini de bilmiyoruz. Hala onların elindeler mi yoksa öldürüldüler mi?"

"Fotoğrafı görünce sevindim ama İsrail askerlerini görünce kahroldum"

Ammar-Hanin çiftinin kızı Ritac el-Akkad ise babaannesi ve halasının tankta gözleri bağlı bir şekilde İsrail askerleriyle çekilmiş fotoğrafından ne kadar etkilendiğini ağlayarak anlattı:

"Fotoğrafı görünce sevindim ama İsrail askerlerini görünce kahroldum. Onlar iki büyük insan, neden onlarla resim çekiliyorsunuz. Babaannem 78, halam da 41 yaşında."