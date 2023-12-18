GAZZELİ 75 HASTA İLE 74 REFAKATÇİ ANKARA'YA GETİRİLDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle tedavileri sürdürülemeyen 75 hasta ile beraberindeki 74 refakatçi, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400M tipi uçak ile Ankara'ya getirildi. Etimesgut Askeri Havalimanı'nda hazır bekletilen ambulanslara alınan hastalar, hızlı bir şekilde Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 6'ncısı gerçekleştirilen tahliye ile Türkiye'ye getirilen toplam hasta ve yaralı sayısı, 257'ye ulaştı. Öte yandan akşam saatlerinde 27 hasta ile 31 refakatçinin daha Ankara'ya getirileceği bildirildi.