Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi: Gazze'deki can kayıpları dehşet verici, ateşkes ihlalleri durdurulmalı

Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarını "dehşet verici" olarak nitelendirerek, ateşkese uyulması çağrısında bulundu.

Komite Başkanı Şaas, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan, İsrail'in son iki gündür Gazze'de barınma merkezleri, sivillerin kaldığı çadırlar, bir polis merkezi ve konutları hedef aldığı ve 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Şaas, Gazze Şeridi'nde son günlerde İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıplarını "dehşet verici" olarak tanımlayarak, ateşkes anlaşmasına derhal uyulması çağrısı yaptı.

Saldırılarda yakınlarını kaybeden ailelere de değinen Şaas, "Evlatlarını kaybeden ailelere en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Kalplerimiz, hala korku ve belirsizlik içinde yaşayan her ailenin yanında." ifadelerini kullandı.

Şaas, Gazze halkının çok ağır bir bedel ödediğin ve artık "sükünet ve güven içinde, onurlu bir yaşamı hak ettiğini" belirtti.

Ateşkese derhal uyulması çağrısında bulunan Şaas, daha fazla trajedinin önlenmesi, sivillerin korunması ve Gazze Şeridi'nde güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şaas, bu çağrının, komitenin sahada fiilen çalışmaya başlamasına yönelik hazırlıkların sürdüğü bir dönemde yapıldığına işaret ederek, "Komitenin sahada çalışmaya başlamasına yönelik hazırlıklar sürerken, bu tür trajik olayların tekrar yaşanmasının önlenmesini talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şaas, açıklamasında komitenin Gazze'de çalışmalarına ne zaman başlayacağına dair bir takvim paylaşmadı.

Açıklamasının sonunda Şaas, "Geleceğe dair yol haritası, sivillerin yaşamına tam saygı temelinde şekillenmeli; Gazze Şeridi'nde barış, istikrar ve refahın temelleri atılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, siyasi olmayan bir yapı olarak Gazze Şeridi'nde günlük sivil hizmetlerin yönetiminden sorumlu bulunuyor. Komite, başkanı Ali Şaas'ın yanı sıra 11 Filistinli ulusal şahsiyetten oluşuyor ve çalışmalarına ocak ayı ortasında Mısır'ın başkenti Kahire'den başladı. Ancak komite henüz Gazze'den fiilen faaliyet yürütmeye başlamadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de 509 Filistinliyi öldürdü, 1405 kişiyi yaraladı.