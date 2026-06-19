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İngiltere'de iki yolcu treninin çarpışması sonucu seferlerde aksamalar yaşanıyor

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İngiltere'nin Bedford kentinde Londra'ya doğru giden iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Kazada bir vagon raydan çıkarken, tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

İngiltere'nin Bedford kentinde Londra'ya doğru giden iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, Londra'yı kentin kuzeyine bağlayan tren hatlarında seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Londra-Leicester arası tren seferlerini yürüten East Midlands Railway şirketinden yapılan açıklamada, Londra St Pancras İstasyonu varışlı ve çıkışlı tren seferlerinde bir kaza nedeniyle aksama yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, kazadan özellikle Corby, Nottingham ve Sheffield seferlerinin etkilendiği kaydedildi.

Bedford İtfaiye Teşkilatı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Ekiplerimiz Bedford'un güneyindeki bir tren kazasına müdahale ediyor. Bölgeyi kullanmayınız." uyarısı yaptı.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, yerel saatle 17.15 (TSİ 19.15) sıralarında Corby-Londra seferini yapan tren, Nottingham-Londra seferini yapan trene Bedford ile Luton Havalimanı arasındaki bir noktada arkadan çarptı.

ABD merkezli sosyal medya uygulaması Bluesky'dan paylaşım yapan Pete Knapp adlı yolcu, "Bedford'dan güneye hareket eden tren 17.12'de kaza yaptı. İlk vagonda sorun yok ancak 3. vagon raydan çıktı." ifadelerini kullandı.

Knapp, bazı yolcuların durumunun kötü olduğunu belirterek, "Kaza birden bire oldu. Yavaşlama ya da düdük sesi yoktu. Uyarı yoktu. Patlama olmadı, birden bire durdu. Terör saldırısı işareti yok." dedi.

Kazada çok sayıda yolcunun yaralı olduğu bilgisi de İngiliz medyasında yer aldı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
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