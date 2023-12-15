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Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

15 Aralık 2023 17:01 Güncelleme: 17:03 Abone Ol

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Emekli imam Muammer Yılmaz tarafından kıldırılan namazın ardından vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere dua etti.