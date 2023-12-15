Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Emekli imam Muammer Yılmaz tarafından kıldırılan namazın ardından vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere dua etti.
Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitirenler için Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda cuma namazının ardından toplanan vatandaşlara emekli imam Muammer Yılmaz, gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Namazın ardından vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere dua etti.