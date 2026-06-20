Gazze'deki hükümet: Bölgeye girmesi gereken yardım tırlarından sadece yüzde 36'sı ulaştı

Gazze'deki Filistin hükümeti, ekim ayında sağlanan ateşkesten beri 54 bin 23 yardım tırının Gazze Şeridi'ne ulaşabildiğini, bunun da beklenen miktarın yüzde 36'sını aşamadığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana devam eden İsrail ihlalleriyle ilgili bilgi verildi.

İsrail ordusunun 251 günlük sürede ateşkesi 3 bin 338 kez ihlal ettiği aktarılan açıklamada, bu ihlal ve saldırılar sonucu Gazze'de 1012 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 208 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in aralıksız süren ihlalleri kapsamında Gazze Şeridi'nde 100 Filistinlinin alıkonulduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in bölgeye uyguladığı "açlık ve kaos" politikasıyla ilgili ise şunlar kaydedildi:

"Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana Gazze Şeridi'ne 54 bin 23 yardım tırı ulaştı. Bu da Gazze Şeridi'ne ulaşması beklenen 150 bin 600 yardım tırının yüzde 36'sını aşamıyor."

Açıklamada, işgalci İsrail'in ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nden yurt dışına seyahat için 20 bin 600 kişinin geçişine izin vermesi gerektiği ancak bu süre zarfında sadece 7 bin 417 kişinin geçişine izin verdiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik sistematik soykırım politikasını devam ettirdiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in sıkı ablukası nedeniyle Gazze'de insani koşulların günden güne zorlaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, arabulucu ülkeler başta olmak üzere Arap ve Müslüman ülkeler ile uluslararası topluma, "İsrail'i ateşkese bağlı kılmaya zorlamaları" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.