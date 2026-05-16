Haberler

Libya'nın batısındaki Zliten kentinde bir süredir bekletilen Küresel Sumud Filosu Konvoyu yeniden yola koyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu Konvoyu, Libya'nın Zliten kentinde pasaport kontrollerinin tamamlanmasının ardından 5,5 saatlik bekleyişten sonra Gazze'ye doğru yoluna devam etti. Konvoyda 30 ülkeden 350'den fazla aktivist, 50 konteyner insani yardım ve 5 ambulans bulunuyor.

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve bir süredir Libya'nın batısındaki Zliten kenti yakınlarında bekletilen Küresel Sumud Filosu Konvoyu yeniden yoluna devam ediyor.

AA muhabirinin konvoydaki aktivistlerden aldığı bilgiye göre, başkent Trablus'un 140 kilometre batısındaki Zliten kenti yakınlarında güvenlik güçleri konvoydaki aktivistlerin pasaport kontrolü işlemlerini bitirdi.

Konvoy işlemlerin bitmesiyle 5,5 saatlik bekleyişin ardından kaldığı yerden Gazze'ye doğru yoluna devam etmeye başladı.

Öğle saatlerinde Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist bulunuyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 30'u insani yardım malzemesi, 20'si mobil ev toplam 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi

Bu ne cüret! Ülkemize gelip yaptıklarının bedelini ödeyecek
Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

Neler oldu neler!
Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı

Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var

Reyting uğruna yaptığına bakın! Esra Erol'a tepki yağıyor

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı