İsrail'de alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistleri yaşadıklarını anlattı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, alıkonulmalarının ardından İsrail tarafından gördükleri şiddeti anlattı.

Küresel Sumud Filosu katılımcılarından Avustralyalı doktor Bianca Webb-Pullman, Fransız Adrien Jouan ve Belçikalı Arno Meyne, Türkiye'ye varışlarının ardından AA muhabirine, yolculuklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avustralyalı doktor Webb-Pullman, Filo'ya diğer sağlık çalışanları gibi Gazze'ye insani ve medikal yardım sağlamak için katıldığını söyledi.

Filistin halkına uygulanan "kötü muamele"nin ve özellikle de sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların farkında olduğunu belirten Webb-Pullman, "Bu yüzden bu filonun bir parçası olarak acil yardıma muhtaç insanlara tıbbi yardım ulaştırabilmek bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Webb-Pullman, İsrail'in filoya müdahalesinde "çok agresif" olduğunu, tekneden sert müdahaleyle götürüldüklerini dile getirdi.

Limana götürüldüklerinde ise sürüklenerek indirildiklerini ve stres pozisyonunda tutulduklarını aktaran Webb-Pullman, burada yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bir saatten fazla bekletildik ve bu sırada İsrailli askerler tarafından defalarca milli marş çalındı. (İsrailli askerler) 'İsrail'e hoş geldiniz' diyor ve insanlara vurup onları tekmeliyordu. Orada bulunduğumuz sürede bu davranışları sürdürdüler. Çok onur kırıcıydı."

Webb-Pullman, Filo'daki aktivistlerin dünyanın dört yanından insanlara yardım etmek amacıyla bir araya geldiğinin altını çizerek, "Biz suçlu değiliz." dedi.

İsrail tarafından hiçbir şekilde sağlık hizmetinin sağlanmadığını vurgulayan Webb-Pullman, teknedeki hastalara kendileri de şiddet gören sağlık çalışanlarının bakmak zorunda kaldığının altını çizdi.

Tepki göstermemelerine rağmen şiddet gördüler

Filo'nun diğer bir katılımcısı Fransa vatandaşı Adrien Jouan, vücudundaki yara izlerini ve morlukları göstererek, İsrail tarafından fiziksel şiddet gördüklerini anlattı.

Teknedeki herkesin şiddete maruz kaldığını söyleyen Jouan, "Bir tür işkence gibiydi ancak Filistinlilere yaptıklarının yanında bu hiçbir şey sayılmaz." dedi.

İsrail'in her tekneye farklı müdahalede bulunduğuna dikkati çeken Jouan, kendi teknelerine ateş açılmadığını ancak başından beri hiç direnmemelerine rağmen askerlerden şiddet gördüklerini vurguladı.

Jouan, "(Müdahale sırasında) Onlara tepki göstermedim ya da cevap vermedim. Ancak yine de hiçbir sebep olmadığı halde şiddet gösterdiler. Bunu sistematik olarak yapıyorlar." ifadesini kullandı.

"Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz"

Belçikalı katılımcı Arno Meyne de İsrail'in müdahalesinin ardından hapishaneye dönüştürülen bir gemiye alındıklarını ve herkesin buraya yaralı şekilde geldiğini aktardı.

Gemide ise çok sayıda kişinin vücudunda kırık olduğunu ve kafa travması yaşadığını, cinsel saldırı vakalarının da olduğunu vurgulayan Meyne, "Çok zor şeyler yaşadık ancak Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz bile." dedi.