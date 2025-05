Gazze'ye Selam: 'Küller Arasında Gazze' Tiyatro Gösterimi Gerçekleşti

Filistin halkının yaşadığı İsrail zulmüne karşı geniş kitlelere sesini duyurmaya çalışan "Küller Arasında Gazze" adlı tiyatro oyununun galası, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oyunda, 77 yıldan fazla süredir işgal altında yaşayan Filistin halkının yaşadıkları, sanatsal bir performansla Türkçe olarak sahneye taşınıyor.

Filistinli oyuncu ve tiyatro yönetmeni Sweilem Sweilem, "Bu çalışma, Filistin halkına verebileceğimiz en küçük katkıdır. Özellikle Gazze için dünyaya bir halkın onur ve özgürlük mücadelesini duyurmak amacıyla bunu sahneliyoruz. Biz sanatçılar olarak, bu gerçeği her yol ile aktarma sorumluluğuna sahibiz." dedi.

Sweilem, bu gösterinin aynı zamanda Türkiye'de ilk kez bir Filistinli yönetmen ve oyuncunun Filistin'de yaşadığı acıları izleyiciye doğrudan kendi acısıyla anlatmaya başladığı için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Gösterinin sonunda Sweilem, kültürel sorumluluk sahiplerinden bu insani projeyi desteklemelerini ve eserin Türkiye'nin dört bir yanında sahnelenmesi için gerekli desteği sağlamalarını rica etti.

Türkiye'de Filistinli Selim olarak bilinen Sweilem Sweilem, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşıyor. Yönetmen olarak pek çok Orta Doğu ve Türkiye yapımında yer aldı.

Sanatında, Filistin halkının çektiği acıları ve yaşadığı dramı anlatmayı amaçlayan Sweilem, sahneye koyduğu her eseriyle, insanlık adına bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Oyun hakkında

Yönetmenliğini Sweilem'in üstlendiği oyunun kadrosunda Sweilem ve Eyüp Kılıç'ın yanı sıra Şule Yazıcı, Mine Keskinbora, İbrahim Domruk ve Volkan Kılıç yer alıyor.

Ses ve ışık tasarımını Kholoud Fatafta, dekor tasarımını Sweilem, kostüm tasarımını Minaa Dib, afiş tasarımını ise Hasan Ahmet Çavdar'ın üstlendiği oyunun konusu ise özetle şöyle:

"Ailenin babası Abdullah, yaşlı ve yorgun bir adam, yıllardır toprağına, halkına ve direnişe olan inancını kaybetmemiş biri. Büyük oğlu Mahmud, Gazze'de mücahitlerin lideri. Savaşta hem eşi Ayşe'yi hem de küçük oğlunu kaybetmiş olmasına rağmen, direnişe öncülük etmeye devam ediyor. Kardeşi Yusuf da hayatta kalan sevdiklerine tutunarak yaşama umudunu korumaya çalışıyor. Yusuf'un nişanlısı Tuka ise savaşta tüm ailesini kaybetmiştir ama yine de hayata ve topraklarına olan sevgisini yitirmemiştir. Bu aile, artık evi olmadan, susuz ve elektriksiz bir hayatta, her gün bombalanma tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor. Ölüm her an kapılarında beklese de kendi topraklarında onurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Gazze, her gün yanıp, kül olsa da her seferinde küllerinden yeniden doğuyor."