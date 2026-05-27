İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezine düzenlediği hava saldırısında 2'si kız çocuğu, 2'si kadın 7 Filistinli hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. İsrail, Hamas'ın üst düzey üyelerini hedef aldığını iddia etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası binada ağır hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail saldırısı sonucu 2'si kız çocuğu, 2'si kadın 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Gazze'de Hamas'ın "iki üst düzey üyesinin" hedef alındığı iddia edildi.

İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 910'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
