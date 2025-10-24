Haberler

Gazze'ye Gelir Bağışlayan 'Aile Hüsn-i Hat' Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hattat Kadir Sakoğlu ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'Aile Hüsn-i Hat' sergisi, aile temalı eserlerle Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyor. 6 aylık çalışma sonucunda oluşturulan eserler, 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Hattat Kadir Sakoğlu ve öğrencilerinin, aile temalı hüsnühat eserlerinden oluşan ve geliri Gazze'ye bağışlanacak "Aile Hüsn-i Hat" sergisi ziyarete açıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Gölbaşı Kültür ve Sanat Merkezi tarafından YTB Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide, "Aile" ile ilgili hadis, ayet, güzel sözler ile oluşturulmuş, ailenin önemini vurgulayan hat eserleri sergileniyor.

Sergi açılışında, AA muhabirine açıklamada bulunan hattat Kadir Sakoğlu, 2025'in Aile Yılı ilan edilmesiyle bu durumu değerlendirmek istediklerini belirterek "Aile konusunun ve aile değerlerinin önemini hepimiz zaten çok iyi biliyoruz. Bunu sanatımızla birleştirerek topluma güzel bir şeyler sunmak istedik. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadisler ve kelam-ı kibarlar seçerek 25 öğrencimizle 29 eser hazırladık. 6 ay kadar süren bu çalışmanın sonucunda bu güzel eserleri sunma fırsatını bulduk." ifadelerini kullandı.

Sakoğlu, "Filistin'deki kardeşlerimizi ailemizin birer parçası gibi düşündüğümüz için sergiden elde edilecek geliri onlarla paylaşmayı düşündük, karınca misali faydamız olursa onlara göndermeyi planlıyoruz. Ankara'da hat sanatını bu kapsamda yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Hattat Sakoğlu'nun öğrencilerinden Gökhan Çakır da 10 yıldır hat sanatıyla uğraştığını, modern ve klasik sanatı birleştirerek eserler ortaya koyduğunu belirtti.

Sergideki eserinde anne, babaya merhamet konularını işleyen İsra Suresi ayetlerini ele aldığını anlatan Çakır, "Aile sergisi yapıyoruz, Müslümanlar da büyük bir aile. Dolayısıyla buradan elde edilecek gelirin bir kısmını da Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak noktasında bir karar aldık." diye konuştu.

Sergi, 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı

Yaşı 25, yükü dünyadan ağır!
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Lamine Yamal'dan El Clasico öncesi Real Madrid'e olay yaratacak sözler

El Clasico öncesi ülkeyi karıştırdı
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu

Sır perdesi 34 yıl sonra kalktı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.