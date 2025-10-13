İranlı Aktivist Somayeh Moghadam, Gazze İçin Yürüyüşünü Hatay'da Sonlandırdı

GAZZE'ye destek için İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan İranlı Somayeh Moghadam, Hatay'da eylemini sonlandırdı.

İranlı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi ve aktivist Somayeh Moghadam, 28 Eylül'de Gazze'ye destek için 'March Of Yunus' (Yunus Yürüyüşü) adıyla bir yürüyüş başlattı. Üsküdar'dan başlayan ve Kudüs'te sona ermesi hedeflenen yürüyüş kapsamında Moghadam, İskenderun'a geldi. Şehit Pamir Caddesi'ndeki bir parkta açıklama yapan Moghandam, yetkililerin isteği üzerine eylemini sonlandırdığını söyledi.

Çocukların ve kadınların katledildiği Gazze'nin yalnız olmadığını ve onlara destek vermek amacıyla oraya gitmek istediğini söyleyen Moghandam, mutlaka bir gün Gazze'nin özgürleşeceğini kaydederek "Bu karar, gönlümden değil ama aklımdan gelen bir karardır. Türk devletinin tarih boyunca gösterdiği adaletine, merhametine ve insani duruşuna olan inancım sonsuzdur. Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin telkinleri doğrultusunda bu yürüyüşü burada noktalarken, gönlümdeki mücadeleye devam edeceğim. Bu bir son değil, sadece bir duraktır. Mazlum halkın ve çocukların sesi olmaktan vazgeçmeyeceğim. Yürüyüş bitti, ama inanç sürüyor" dedi.

'BİR GÜN BU SOYKIRIM SON BULACAK'

Türk devletinin izin verdiği an Gazze'ye gidip, Gazzeli çocukların yaralarını sarmak, onlara umut olmak için yola çıkacağını kaydeden Moghadam, "O gün geldiğinde, yanlarında olacağım. Beni affedin güzel gözlü, mazlum evlatlarım. Sizlere kavuşamadım, ama bilin ki her an kalbimdesiniz. Sizlerin acısı, bu yüreğin içinde taşınan bir emanettir. Bir gün gelecek, bu soykırım son bulacak. Filistinli çocuklar gülecek, oynayacak, özgürce koşacak ve o gün, Siyonist zulmü bu çocukların çığlıklarıyla yerle bir olacak. Ben inancımı hiç kaybetmedim, kaybetmeyeceğim. Bu yürek, mazlumun yanında, adaletin safında olmaktan asla vazgeçmeyecek. Çünkü inanıyorum: Bu dünya, sonunda çocukların gülüşleriyle aydınlanacak" diye konuştu.