Gazze'ye Destek Amacıyla Kermes Düzenlendi
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen kermeste, din görevlileri ve Kur'an kursu öğrencileri tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir Gazze'ye yardım olarak gönderilecek.
Türkiye Diyanet Vakfı Bahçe Şubesi tarafından İlçe Müftülüğünün avlusunda organize edilen kermeste, din görevlileri ve Kur'an kursu öğrencilerinin hazırladığı ürünler satışa sunuldu.
Kermesi gezenler, stantlardaki yiyecekler ve hediyelik eşyaları inceledi.
Etkinliğe katılan İlçe Müftüsü Mustafa Erdem, kermesten elde edilecek gelirin, yardım için Gazze'ye gönderileceği söyledi.
Erdem, kermesin dayanışma ruhunu yansıttığını belirterek, "Dualarımız ve yardımlarımızla Gazze halkının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: AA / Mert Hasan Işlamaz - Güncel