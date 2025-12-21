Maltepe'de kurulan "Gazze Yararına Hayır Çarşısı"na yoğun ilgi
Maltepe'de gönüllü sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen 'Gazze Yararına Hayır Çarşısı', üç gün boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlikte, gıda, tekstil ve yöresel ürünlerin satışı yapıldı, elde edilen gelir ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Maltepe'de, gönüllü sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle düzenlenen "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" üçüncü gününde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Maltepe Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü koordinesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda cuma günü kapılarını açan etkinlik bugün sona erecek.
Üç gün boyunca hayırseverleri ağırlayan çarşıda, gıda, tekstil ve yöresel ürünlerin satışı yapıldı, Filistin-Gazze temalı etkinlikler düzenlendi.
Etkinliğin son gününde çarşıyı gezen, aralarında çocukların da bulunduğu ziyaretçiler alışveriş yaptı.
Çeşitli STK'lerin bağış kutularının da yer aldığı çarşıyı dolaşan vatandaşlar "Özgür Filistin" yazılı pankartın önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.
"Gazze Yararına Hayır Çarşısı"ndan elde edilecek gelirin Türk Diyanet Vakfının aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.