Gazze Tıbbi Yardım Müdürü, İsrail kısıtlamalarıyla 2027 hastanın öldüğünü açıkladı

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Gazze Şeridi Tıbbi Yardım Müdürü Doktor Muhammed Ebu Afeş, İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'de 2027 hastanın tedavi olmayı veya bölge dışına çıkarak tedavi görmeyi beklerken hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistin haber ajansına göre, Ebu Afeş, işgalci İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması, ilaç ve tıbbi malzeme girişini kısıtlaması, teşhis ve tedavi hizmetlerini aksatması nedeniyle Gazze'deki sağlık koşullarının giderek kötüleştiği uyarısında bulundu.

Ebu Afeş, Gazze'de tedavi olmayı veya bölge dışına çıkarak tedavi görmeyi bekleyen 2027 hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze'de 21 binden fazla kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirten Ebu Afeş, 5 günden uzun süredir Refah Sınır Kapısı'ndan hiçbir hastanın Mısır'a geçemediğine dikkati çekti.

Ebu Afeş, sınır kapılarının kapalı tutulması ve hastaların çıkışının geciktirilmesi nedeniyle sağlık durumlarının ağırlaştığını, özellikle kanser, böbrek yetmezliği, kalp ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde ciddi komplikasyonlar ortaya çıktığını kaydetti.

Hastanelerde laboratuvar ve ameliyathane hizmetleri dahil teşhis imkanları ile gerekli malzemelerin yetersiz kaldığını belirten Ebu Afeş, ilaç, tıbbi malzeme ve uzmanlık alanlarındaki eksikliklere de dikkati çekti.

Ebu Afeş, mevcut eksikler nedeniyle sağlık hizmetlerinin azaltıldığını ve hastaların uygun tedaviye erişemediğini söyledi.

Hizmet veren sağlık merkezlerinin sayısı 574'ten 227'ye düştü

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine hizmet veren sağlık merkezi sayısının daha önce 574'ü aştığını hatırlatan Ebu Afeş, bugün ise sınırlı imkanlarla çalışan sağlık merkezlerinin sayısının 227'yi geçmediğini bildirdi.

Ebu Afeş, sağlık merkezlerindeki gerilemenin hamile kadınlar ile çocuklara yönelik takip hizmetlerini, beslenme desteğini, gıda takviyelerini ve aşı uygulamalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Filistinli doktor, yetersiz beslenme, bağışıklığın zayıflaması ve tıbbi bakım eksikliği nedeniyle İsrail'in saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten sonra doğan çocukların uzun vadeli sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in sağlık sektörünü hedef alan sistematik ihlalleri

İsrail ordusunun soykırıma varan saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sektörü en çok etkilenen alanlar arasında yer alıyor.

Yaralı sayısının 175 bini aştığı Gazze'de kronik hastalıklar ve uzun vadeli tedavi ihtiyacının yanı sıra binlerce uzuv kaybı vakası bulunuyor.

İsrail'in hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bırakması, tıbbi malzemelere ek olarak jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın girişini de kısıtlaması sağlık hizmetlerini sekteye uğratıyor.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1501 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 323 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA