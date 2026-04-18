İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 549'a yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 549'a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 48 saatte enkaz altından 8 Filistinli daha çıkarıldı ve 24 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 8 Filistinlinin naaşı ile 24 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 773 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 171 kişinin yaralandığı, 761 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 196 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci
