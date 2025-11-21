Haberler

Gazze Şeridi'nde Şiddetli Bombardıman Devam Ediyor

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği bombardımanlar sonucu El-Bureyc Mülteci Kampı'nda şiddetli patlamalar meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tank ateşi ve hava saldırıları aralıksız sürerken, Han Yunus'ta da bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi, İsrail ordusunun bombalarla gerçekleştirdiği yıkımlar nedeniyle şiddetli patlamalarla sarsıldı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesimlerinden gelen şiddetli patlama seslerinin, İsrail ordusunun bölgede ayakta kalan yapılara yönelik yürüttüğü bombardımanlardan kaynaklandığını söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan Corat el-Lut ve Maan bölgelerine yoğun şekilde ateş açtığını, kentin doğu mahallelerinin ise sabah saatlerinden bu yana aralıksız olarak bombalandığını ifade etti.

Tanıkların aktardığına göre İsrail ordusu, gece boyunca Gazze kentinin doğusunda işgal ettiği bölgelerde "büyük çaplı yıkım operasyonu" gerçekleştirirken, Han Yunus'un güneyinde de yoğun tank atışları yaptı.

Nasır Hastanesi'nden bu sabah yapılan açıklamada, Han Yunus'ta "Sarı Hat"tın dışında kalan bir noktada, yerinden edilen 1 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hamas ile 10 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nin yüzde 50'den fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusunun konuşlandığı bölgeler ile Filistinlilerin yaşadığı bölgeler, "Sarı Hat" ile birbirinden ayrılıyor.

