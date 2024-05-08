Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Refah'ın doğusuna giren İsrail askerleri ile Kassam birlikleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de birliklerinin Refah kentinin doğusuna sızan İsrail güçleriyle çatıştığını kaydetti.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.