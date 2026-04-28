Haberler

Gazze'nin kuzeyinde tıbbi oksijen üretiminin durma riski altında olduğu uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde tıbbi kullanım için oksijen üretim tesisinin ekipman yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalma tehdidi altında olduğu uyarısı yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde başta kronik hastalar olmak üzere tıbbi kuruluşların oksijen ihtiyacını karşılayan tesisin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu duyuruldu.

Tesisin yoğun ihtiyaç nedeniyle uzun süre yoğun faaliyet gösterdiği ve bu nedenle arızaların yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yeterli alternatifin bulunmaması tıbbi oksijen tedarikinin aksaması tehdidi oluşturuyor ve bu durum, hastaların hayatı için ciddi risklere yol açıyor." ifadeleri kullanıldı.

Hastaneler ve sağlık merkezlerinde oksijen ihtiyacının arttığı vurgulanan açıklamada, tesiste oksijen üretiminin aksamasının "insani felakete" yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, yeni oksijen üretim tesislerinin kurulması ve sağlık kuruluşlarına sürdürülebilir bir şekilde tıbbi oksijen tedarikinin sağlanması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, hastaların hayatının korunması ve sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması gerekliliğine vurgu yapıldı.

İsrail'in kısıtlamalarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde birçok temel ihtiyaçta eksiklikler yaşanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi

Fenerbahçe seçime gidiyor! Saran'ın kararı sonrası sahaya indi

Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

Son hali taraftarı kahretti!

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi

Fenerbahçe seçime gidiyor! Saran'ın kararı sonrası sahaya indi

İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

Kalabalık grup küçük kızı linç etti çevredekiler tezahürat yaptı
Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

Savaşta korkulan oldu! Dev petrol rafinerisi alevler içinde kaldı