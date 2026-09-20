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Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail'in ateşi ikisi çocuk 3 Filistinliyi yaraladı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 3 Filistinli yaralandı. Yaralanan 2 çocuk Nasır Tıp Merkezine kaldırılırken, Mevasi bölgesindeki Bi'r 10'da 20 yaşındaki bir Filistinli de ateş sonucu yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 3 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus'taki Ebu Hamid Kavşağı bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 2 çocuk Nasır Tıp Merkezine kaldırıldı.

Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde bulunan "Bi'r 10" bölgesinde 20 yaşındaki bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait askeri araçların Han Yunus'un güneybatısına yoğun ateş açtığını, mermilerin "Bi'r 19", Meslah ve Makabir bölgelerindeki evler ile yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara isabet ettiğini aktardı.

İsrail topçusunun Han Yunus'un doğu ve güneyindeki bölgeleri hedef aldığı, İsrail helikopterlerinin de Refah'ın Mevasi bölgesinin güneyindeki Alem Kavşağı çevresine ateş açtığı kaydedildi.

Ateşkes ihlalleri

Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına yönelik İsrail ihlallerinde 1393 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 800'den fazla kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana 73 bin 910 Filistinli yaşamını yitirdi, 174 bin 935 kişi yaralandı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip oldu.

Kaynak: AA
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