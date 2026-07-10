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Gazze'de bir duvarın çökmesi sonucu 10 Filistinli yaralandı

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Gazze kentindeki liman çevresinde bir duvarın çökmesi sonucu 10 Filistinli yaralandı. Olay yerine sivil savunma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazze kentindeki Gazze Limanı çevresinde bir duvarın çökmesi sonucu 10 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin batısındaki liman çevresinde, "Hamis Ebu Hasira" restoranının karşısında bulunan bir duvar henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Duvarın çökmesi sonucu 10 kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sivil savunma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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